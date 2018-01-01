Российский актер сообщил о новом сезоне скандального сериала "Сваты"

Добронравов надеется, что доснимают сериал этим летом.

Кадр из фильма "Сваты". Скриншот

Об этом он заявил во время презентации своего фильма "Жили-были" в Воронеже в комментарии изданию kp.ru

"Летом успели отснять четыре серии. Потом по геополитическим обстоятельствам остановились. Либо будут переписывать сценарий, чтобы снимать в другое время года, либо подождем следующего лета, чтобы доснимать", - рассказал артист.

"Герои все те же остались. Режиссер Андрей Яковлев боится, чтобы этот сезон не был хуже. Прошло же пять лет после 6-го сезона. Мы не снимали по обстоятельствам, которые все знают. Но думаю, все будет хорошо. Я так чувствую, мне так хочется!" — отметил актер.

Как известно, сериал "Сваты" запретили к показу в Украине после того, как российского актера Федора Добронравова, принимавшего участия в съемках ленты, внесли в перечень иностранных артистов, которые угрожают безопасности и которым запрещен въезд.