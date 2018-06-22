"Секс до утра". Анна Семенович раскрыла "главный секрет красоты"

Как может заметить даже неискушенный в вопросах красоты человек, певица особой оригинальностью не сумела отличиться.

Анна Семенович Instagram

Известная не столько музыкальным творчеством, сколько невероятно пышной грудью, российская певица Анна Семенович в несколько кокетливом тоне поделилась "секретами" своей красоты и способами борьбы с лишним весом.

"Когда по ночам хочется есть, я занимаюсь сексом. Правда, после этого голод приходит еще больший. Приходится вновь заниматься сексом до утра и дожидаться завтрака", − цитирует ее портал "СтарХит".

Кроме того, Семенович рассказала о том, что сильне всего из съестного обожает "совсем не диетический" картофель.

"Больше всего из еды люблю жареную картошку. Ее гениально готовила бабуля. Легко могу сесть и слопать целую сковородку. Конечно, потом себя за это очень ругаю, назначаю штрафные часы на беговой дорожке. Такое случается максимум раз в месяц", − подчеркнула Семенович.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Семенович поделилась совместным фото с известной украинской певицей, хвасталась стройными ногами, а также позировала в эффектном наряде.

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