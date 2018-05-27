"На себя не похожа, что-то с лицом не то". Анна Семенович показала фото в деловом образе

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в деловом образе.

Снимок был сделан в Санкт-Петербурге, говорится на странице артистки в Instagram.

Фото за день собрало более 80 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Анна на себя не похожа, что-то с лицом не то", — считает gusarovanadejda12. "Как же ты прекрасна, Аннушка", — написал rufat___bakinskiy. "Аня, вы такая элегантная", — отметила di.ana009.

Ранее Анна Семенович поделилась в соцсети снимком, на котором позирует в захваченном Российской Федерацией Крыму — в городе Ялта. Судя по записи в соцсети, певица считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения певица.