Слава из "НеАнгелов" находится на грани развода

Многие также заметили, что Слава перестала публиковать в своих блогах снимки с мужем.

Слава Каминская Instagram Слава НеАнгелы

33-летняя певица Слава из группы "НеАнгелы" призналась, что ее отношения с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с каждым днем становятся все более напряженными.

Об этом она заявила в интервью изданию "Караван историй".

Вот-вот пара может подать документы на развод.

"Сейчас мы с мужем входим в зону турбулентности, проверяем наши чувства на прочность и наш брак фактически под угрозой…", — заявила Слава Каминская.

Слава и Эдгар Instagram

Многие также заметили, что Слава перестала публиковать в своих блогах снимки с мужем, а Эдгар отказывался сниматься вместе с ней для обложек журналов.

Слава Каминская начинает сольную карьеру и показывает себя настоящую в новом номере Каравана историй (октябрь 2017) уже в продаже#неангелы #славакаминская #slavakaminska #karavanua #караванисторий Публикация от Караван историй (@karavanistoriy) Сен 22 2017 в 7:09 PDT

Напомним, певица Кети Топурия рассказала о расставании с мужем.