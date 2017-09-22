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Слава из "НеАнгелов" находится на грани развода

Сегодня, 12:14

Многие также заметили, что Слава перестала публиковать в своих блогах снимки с мужем.

Слава НеАнгелы
Слава Каминская Instagram Слава НеАнгелы
33-летняя певица Слава из группы "НеАнгелы" призналась, что ее отношения с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с каждым днем становятся все более напряженными.

Об этом она заявила в интервью изданию "Караван историй".

Вот-вот пара может подать документы на развод.

"Сейчас мы с мужем входим в зону турбулентности, проверяем наши чувства на прочность и наш брак фактически под угрозой…", — заявила Слава Каминская.

Слава НеАнгелы
Слава и Эдгар Instagram

Многие также заметили, что Слава перестала публиковать в своих блогах снимки с мужем, а Эдгар отказывался сниматься вместе с ней для обложек журналов.

 

Напомним, певица Кети Топурия рассказала о расставании с мужем.

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Слава из НеАнгелы, развод, Эдгар Каминский
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