Слава из "НеАнгелов" находится на грани развода

Многие также заметили, что Слава перестала публиковать в своих блогах снимки с мужем.
Об этом она заявила в интервью изданию "Караван историй".
Вот-вот пара может подать документы на развод.
"Сейчас мы с мужем входим в зону турбулентности, проверяем наши чувства на прочность и наш брак фактически под угрозой…", — заявила Слава Каминская.
Многие также заметили, что Слава перестала публиковать в своих блогах снимки с мужем, а Эдгар отказывался сниматься вместе с ней для обложек журналов.
Напомним, певица Кети Топурия рассказала о расставании с мужем.