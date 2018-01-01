Слава из "НеАнгелов" показала, как работает над фигурой в спортзале, видео

Исполнительница занимается в одном из залов столицы.

Слава Каминская порадовала поклонников новыми фото и видео instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть видеоролики, на которых запечатлено, как она работает над своей фигурой в спортзале.

Исполнительница занимается в одном из залов Киева, говорится на ее странице в Instagram.

"Как заставить себя заниматься?... включать прямой эфир и давать тренеру телефон… Пусть все посмотрят, на что вы способны… Уверяю вас, вы будете подходить к упражнениям с большей отдачей", — отметила артистка.

Ранее муж Славы Каминской — пластический хирург Эдгар — опубликовал в соцсети их совместную пикантную фотографию. На снимке супруги позируют обнаженными, но интимные части их тела прикрыты полотенцами.