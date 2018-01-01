Ведущая записала видеообращение с больничной койки.

Егорова с больничной койки обратилась к фанатам Фото: facebook.com/snezhana.egorova.9

Телеведущая Снежана Егорова попала в больницу из-за психологического давления, которое, по ее словам, осуществляют ее же коллеги.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Многие из представителей нашего цеха отлично справляются со своей задачей, устраивать травлю, уничтожать репутацию, гробить здоровье, лишать средств к существованию", - отметила Егорова.

Она добавила, что, благодаря таким "профессионалам" оказалась в больнице, а своих детей на время ей пришлось спрятать.

Позже ведущая записала прямой эфир, в котором лежа на больничной койке обратилась к поклонникам. Она поблагодарила друзей и фанатов за поддержку.

"Я хочу немного отдохнуть, подумать о себе, и подумать о своем будущем, о будущем моих детей. Потому что, как вы знаете, последние пять лет я одна полностью их воспитываю, и все это происходит под бесконечным потоком обвинений, оскорблений и унижений со стороны многих людей, которые совершенно не хотят разбираться в этой ситуации", - сказала Егорова.

Она также извинилась перед поклонниками за то, что не смогла сдержать эмоций из-за скандального опроса с Мухарским.

"Хочу извиниться за то, что не смогла быть циничной, прагматичной и не смогла удержаться от эмоционального поступка. За то, что я стараюсь остаться порядочным человеком и что я не смогла быть неэмоциональной в этой ситуации", - поделилась звезда.

Напомним, Мухарский и Егорова развелись несколько лет назад, у них есть трое общих детей.

Ранее стало известно, что Мухарский приехал в Киев с презентацией новой книги.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram