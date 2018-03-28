"Дальше-только петля": Мухарский признался, что его не покидают мысли о суициде

Актер и шоумен Антин Мухарский, который покинул Украину и ищет политического убежища в одной из стран Европы, рассказал, что его начали посещать суицидальные мысли.

Такое заявление он сделал на своей странице в в Facebook.

"Наконец дожил до суицидальных мыслей. А что, весело, господа! Или с моста в воду, или нажраться чего и уснуть навеки, или в теплую ванну (хотя ее нет) и лезвием по венам чик, или в петлю? Семья разрушена, детей видеть не дают, искусственные долги создают, имущество отбирают, в СМИ травля", – написал он в посте.

Мухарский считает, что из него нарочно делают "злостного алиментщика".

"За это время из меня на всю страну сделали чучело "злостного алиментщика", которым пугают детей и их родителей. "Загляните в так называемые "списки позора", господа! Меня там нет! Я исправно плачу своим детям алименты!", - заверил он.

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Также Мухарский обвиняет СМИ в травле, причиной называет свою проукраинскую позицию.

"Они только и мечтают, чтобы я сдох под забором. Не дождетесь, выродки! К сентябрю обещаю издать роман под названием "Ай эм нот раша", где будет описано все механизмы осквернение украинской идеи, начиная от СМИ-технологий и заканчивая сговору госслужащих нетрадиционной ориентации. Над чем, впрочем, и вдохновенно работаю в эмиграции", – поделился актер.

Также он поделился своим рационом и условиями жизни в эмиграции: "Гречка, свежие овощи, фрукты, чистая вода и спорт. Максимум 6 евро в день (с учетом коммунальных услуг) - мой бюджет в день (впоследствии поделюсь опытом здорового и экономного жизни в Европе). Квартиру до мая бесплатно предоставили друзья".

Ранее Мухарский представил новый клип из эмиграции.