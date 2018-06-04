"Кого бы вы не дали убить врагу?". Снежана Егорова уволилась с работы из-за скандального опроса с Мухарским

Телеведущая Снежана Егорова заявила, что уволилась с телеканала "Прямой" и теперь ищет работу.

О причинах такого решения она написала на своей странице в Facebook.

На канале "Прямой" в эфире передачи "Поярковnews" с участием ее бывшего супруга Антина Мухарского телеведущий Сергей Поярков предложил зрителям опрос, который возник в ходе обсуждения списка из 47 потенциальных жертв, которых планировала устранить Россия на территории Украины и который попал в руки СБУ.

Поярков предложил телезрителям сделать выбор: "Если б у вас была возможность спасти одного из них, кого б вы не дали убить врагу?", среди вариантов ответа имена телеведущей и ее бывшего мужа.

"Ищу работу! Прошу! Репост! Спасибо телеканалу "Прямий", за то, что на стадии своего создания дали возможность верить в то, что в конце концов мы придем к цивилизации и создать авторскую платформу "Территория Позитива", которая дала многим талантливым и порядочным людям вслух заявить о своем существовании. Обидно, что самый страшный враг, который убивает, находится ближе всего", - написала Снежана Егорова.

Судя по скриншоту, который обнародовала ведущая, большинство зрителей поддержали Мухарского - 81% в его пользу, и только 19% в пользу Егоровой.

Эфир прошел в День защиты детей, что и возмутило ведущую.

"Многодетную мать, которая одна их воспитывает и живет с ними в Украине или многодетного отца – алиментщика, который покинул уже две семьи и всем своим малолетним детям должен деньги, которые с него стягиваются в принудительном порядке", - написала Егорова.

Напомним, Мухарский и Егорова развелись несколько лет назад, у них есть трое общих детей.

Ранее стало известно, что Мухарский приехал в Киев с презентацией новой книги.