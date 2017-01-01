Со знаменитого американского актера сняли все обвинения в смерти его бывшей подруги

Представитель Джима Керри подтвердил, что все вопросы были закрыты судом.

С Джима Керри суд снял все обвинения Reuters

В США суд прекратил разбирательство по обвинению актера Джима Керри в смерти его бывшей девушки Кэтрионы Уайт.

Представитель Джима Керри подтвердил, что все вопросы были закрыты 25 января. Он ничего не комментирует, кроме того, что "актер с нетерпением ждет продолжения своей жизни", сообщает Hollywood Reporter.

Одним из последних действий в деле до его разрешения было заявление адвоката актера Раймонда Баучера предоставить результаты теста Кэтрионы на наличие венерических заболеваний. Благодаря результатам теста, Баучер доказал, что документ, в котором говорится об отсутствии у Кэтрионы венерических болезней до встречи с Керри, был подделкой. Так было отвергнуто обвинение семьи погибшей, что актер заразил Кэтриону венерическим заболеванием, которое было одной из причин ее умственного расстройства.

Напомним, два года назад Джима Керри обвинили в причастности к смерти его бывшей подруги Кэтрионы Уайт. Мать погибшей, Бригид Суитман, и проживающий отдельно муж Марк Бертон подали иск против Джима Кэрри и обвинили его в том, что он приобрел для Уайт лекарства, которые она использовала для того, чтобы покончить с собой. Сам актер отрицает все обвинения.

Керри и Уайт встретились в 2012 году, после нескольких месяцев отношений они расстались. Пара возобновила отношения в мае 2015-го. По словам друзей Керри и Уайт, влюбленные вновь разошлись примерно за неделю до ее смерти.