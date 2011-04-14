Солистка "Spice Girls" разводится с супругом-изменщиком

Слухи о разногласиях в ее семье ходили еще и до этой истории.

Мелани Браун Instagram

Как стало известно, Мелани Браун , она же Мел Би, бывшая солистка "Spice Girls", приняла решение развестись со своим супругом Стивеном Белафонте.

Об этом пишет 7Дней, ссылаясь на издание people.com.

В своей петиции в суд Мелани указала, что хочет совместной со Стивеном опеки над их дочкой Мэдисон. Кроме того, в своем заявлении Браун отметила, что отказывается платить Белафонте супружеские алименты.

Мелани Браун с мужем Instagram

Мелани и ее супруг, поженившиеся в 2007-м году, прожили вместе почти 10 лет, не дотянув до юбилея всего три месяца. Все это время они воспитывали вместе четверых детей: кроме Мэдисон, в их доме подрастали две дочки Браун — 9-летняя Энджел (от короткого романа с Эдди Мерфи) и 17-летняя Феникс (от экс-супруга певицы — Джимми Гулзара), а также 12-летняя дочка Стивена — Жизель (от его прежней подружки Николь Контерас).

Что стало конкретным поводом, побудившим Мелани, которая в настоящее время выступает в мюзикле "Чикаго" на сцене бродвейского театра, подать на развод — официально не сообщается. Но незадолго до того, как бывшая "Перчинка" приняла решение завершить свой брак, в прессе появились снимки Белафонте, развлекающегося в компании неопознанной миниатюрной брюнетки. Устроив для девушки романтический ужин в ресторане, он, не обращая ни малейшего внимания на других посетителей, выражал свои нежные чувства к ней — брал ее за руку, склонялся к ней. Шепча ей что-то на ухо, обнимал ее то за плечи, то за талию…

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И хотя в прошлом году Мелани заявила: она уверена, что ее брак со Стивеном продлится до конца их дней, на самом деле, слухи о разногласиях в ее семье ходили еще и до этой истории. Однажды это была вынуждена признать даже сама певица, честно заявившая, что опоздала на назначенную фотосессию из-за ссоры с мужем.

Напомним, певице Кайли Миноуг изменил жених.