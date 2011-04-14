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Солистка "Spice Girls" разводится с супругом-изменщиком

Сегодня, 14:14

Слухи о разногласиях в ее семье ходили еще и до этой истории.

Мелани Браун
Мелани Браун Instagram
Как стало известно, Мелани Браун, она же Мел Би, бывшая солистка "Spice Girls", приняла решение развестись со своим супругом Стивеном Белафонте.

Об этом пишет 7Дней, ссылаясь на издание people.com.

В своей петиции в суд Мелани указала, что хочет совместной со Стивеном опеки над их дочкой Мэдисон. Кроме того, в своем заявлении Браун отметила, что отказывается платить Белафонте супружеские алименты.

Мелани Браун
Мелани Браун с мужем Instagram

Мелани и ее супруг, поженившиеся в 2007-м году, прожили вместе почти 10 лет, не дотянув до юбилея всего три месяца. Все это время они воспитывали вместе четверых детей: кроме Мэдисон, в их доме подрастали две дочки Браун — 9-летняя Энджел (от короткого романа с Эдди Мерфи) и 17-летняя Феникс (от экс-супруга певицы — Джимми Гулзара), а также 12-летняя дочка Стивена — Жизель (от его прежней подружки Николь Контерас). 

Что стало конкретным поводом, побудившим Мелани, которая в настоящее время выступает в мюзикле "Чикаго" на сцене бродвейского театра, подать на развод — официально не сообщается. Но незадолго до того, как бывшая "Перчинка" приняла решение завершить свой брак, в прессе появились снимки Белафонте, развлекающегося в компании неопознанной миниатюрной брюнетки. Устроив для девушки романтический ужин в ресторане, он, не обращая ни малейшего внимания на других посетителей, выражал свои нежные чувства к ней — брал ее за руку, склонялся к ней. Шепча ей что-то на ухо, обнимал ее то за плечи, то за талию…

Мелани Браун
Instagram

И хотя в прошлом году Мелани заявила: она уверена, что ее брак со Стивеном продлится до конца их дней, на самом деле, слухи о разногласиях в ее семье ходили еще и до этой истории. Однажды это была вынуждена признать даже сама певица, честно заявившая, что опоздала на назначенную фотосессию из-за ссоры с мужем.

Напомним, певице Кайли Миноуг изменил жених. 

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Солистка, Spice Girls, мелани Браун, развод, измена
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