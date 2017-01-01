Усик попал на обложку авторитетного спортивного издания, фото

Эмоциональное изображение демонстрирует момент последнего боя спортсмена.

Александр Усик в очередной раз подтвердил свой титул чемпиона Фото: Getty Images

Украинский боксер, чемпион мира во версиям WBO и WBC Александр Усик украсил обложку известного в мире спорта издания.

Фотография последнего боя боксера попала на февральскую обложку Boxing News.

На титульной странице журнала изображен кадр из последнего боя Александра Усика с боксером из Латвии Майрисом Бриедисом, в котором украинец одержал уверенную победу. Этот победный поединок позволил ему выйти в финал WBSS, где он встретится с победителем пары Гассиев – Дортикос.

Как ранее сообщалось, вышел короткий документальный фильм о полуфинальном бое между украинским чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и уже бывшим чемпионом мира по версиям WBC латвийцем Майрисом Бриедисом.