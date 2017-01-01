Усик попал на обложку авторитетного спортивного издания, фото

Эмоциональное изображение демонстрирует момент последнего боя спортсмена.
Фотография последнего боя боксера попала на февральскую обложку Boxing News.
На титульной странице журнала изображен кадр из последнего боя Александра Усика с боксером из Латвии Майрисом Бриедисом, в котором украинец одержал уверенную победу. Этот победный поединок позволил ему выйти в финал WBSS, где он встретится с победителем пары Гассиев – Дортикос.
Как ранее сообщалось, вышел короткий документальный фильм о полуфинальном бое между украинским чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и уже бывшим чемпионом мира по версиям WBC латвийцем Майрисом Бриедисом.