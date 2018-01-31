Невероятный чемпион. Британский "Бомбардировщик" мечтает драться с Усиком

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC британский боксер по кличке "Бомбардировщик" — Тони Белью — хочет провести поединок с украинским чемпионом WBC и WBO Александром Усиком.

Он считает украинца настоящим украшением WBSS и надеется, что именно Усик победит во Всемирной боксерской суперсерии и тогда он с ним встретится, пишет BBC.

"Кто бы ни стал победителем WBSS, собираюсь драться с ним за все титулы. Надеюсь, в финале победит все-таки Александр Усик. А потом он проведет бой со мной. Я найду способ, как его побить, хоть это и будет чертовски непросто. Я скажу ему: "Или же давай драться, или гони титул WBC". Ему придется принимать решение", — заявил Белью.

По мнению британца, соперником украинца в финале будет российский боксер Мурат Гассиев, пишет xsport.ua.

"Думаю, Усику непросто придется в финале с Гассиевым. Хотя давайте сперва дождемся второго полуфинала, Гассиеву сперва надо добраться до решающего поединка.

Предлагаю не умалять заслуги Усика. Невероятный чемпион! Второй раз отправился на чужую территорию и отобрал титул у местного чемпиона. Поймите, что в современных условиях мало кто согласится на такой риск. Усик и турнир WBSS — это словно глоток свежего воздуха в выгребной яме", — заявил он.

Напомним, в Риге в рамках полуфинала Всемирной боксерской серии Александр Усик победил по очкам Майриса Бриедиса и завоевал еще один чемпионский пояс — по версии WBC.