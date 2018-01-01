В бикини на руках у Дантеса: Надя Дорофеева умилила фанатов семейным фото с мужем

Певица на фото выглядит очень счастливой.
На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует в красном бикини на руках у Дантеса, она счастливо улыбается, а он ее целует.
"Идеальное время", - подписала кадр Дорофеева.
Поклонники назвали супругов лучшей парой, и умилились их проявлению чувств.
"Такие милые", "Ваууу, такое летнее и милое фото", "Вы очень красивая пара", "Такие классные", "Самая лучшая пара", - засыпали пару комплиментами подписчики.
Ранее Надя Дорофеева похвасталась новыми татуировками в бикини.
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