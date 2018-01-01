В бикини на руках у Дантеса: Надя Дорофеева умилила фанатов семейным фото с мужем

Певица на фото выглядит очень счастливой.

Дорофеева поделилась снимком с мужем instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева отправилась в отпуск со своим мужем Владимиром Дантесом на остров Бали в Индонезии.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует в красном бикини на руках у Дантеса, она счастливо улыбается, а он ее целует.

"Идеальное время", - подписала кадр Дорофеева.

Поклонники назвали супругов лучшей парой, и умилились их проявлению чувств.

"Такие милые", "Ваууу, такое летнее и милое фото", "Вы очень красивая пара", "Такие классные", "Самая лучшая пара", - засыпали пару комплиментами подписчики.

Дорофеева и Дантес слились в объятиях в бассейне instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева похвасталась новыми татуировками в бикини.

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