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В бикини на руках у Дантеса: Надя Дорофеева умилила фанатов семейным фото с мужем

Сегодня, 17:57

Певица на фото выглядит очень счастливой.

Надя Дорофеева
Дорофеева поделилась снимком с мужем instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева отправилась в отпуск со своим мужем Владимиром Дантесом на остров Бали в Индонезии.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует  в красном бикини на руках у Дантеса, она счастливо улыбается, а он ее целует.

"Идеальное время", - подписала кадр Дорофеева.

Поклонники назвали супругов лучшей парой, и умилились их проявлению чувств.

"Такие милые", "Ваууу, такое летнее и милое фото", "Вы очень красивая пара", "Такие классные", "Самая лучшая пара", - засыпали пару комплиментами подписчики.

Надя Дорофеева, Владимир Дантес
Дорофеева и Дантес слились в объятиях в бассейне instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева похвасталась новыми татуировками в бикини.

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Теги:  
Надя Дорофеева, Владимир Дантес, певица, фото
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