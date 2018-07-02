"А что там возле писи написано?": Надя Дорофеева похвасталась новыми татуировками в бикини

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева отправилась в отпуск со своим мужем Владимиром Дантесом на остров Бали в Индонезии.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует в красно-белом бикини и с цветком в волосах. Певица отметила, что сделала новые татуировки, но не уточнила где именно.

"Мы наконец - то добрались на Бали! За нашими приключениями можно будет следить по хэштегу #отпускнавулкане, ну а пока вот я, уставшая, но счастливая и с новыми тату", - похвасталась певица.

Поклонники разделились на два лагеря: одни расхваливали пляжный образ артистки, и восхищались ее фигурой.

"Наконец-то килограммы набрались. Хорошо смотритесь!", "Купальник просто бомба, как и новые тату", "Класс, Надя, ты такая милая и красива", - расхваливали подписчики.

Но нашлись и те, кому купальник артистки не понравился – они его сравнили с упаковкой для попкорна, кто-то даже раскритиковал Дорофееву за лишний вес.

"В этом купальнике ты мне похожа на стаканчик от попкорна", "А что там возле писи написано? Не вижу никак", "Ммм, а ты потолстела", - критиковали юзеры.

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