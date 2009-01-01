В новом выпуске "Мир наизнанку" покажут японскую свадьбу Дмитрия Комарова

Кроме того, зрители увидят мультфильм аниме, героем которого стал ведущий популярного трэвел-шоу.

Ведущий и экстремал Дмитрий Комаров продолжает удивлять зрителей невероятными сюжетами о настоящей жизни японцев в новых выпусках тревел-шоу "Мир наизнанку".

Так, сегодня в 22.00 на "1+1" зрители получат новую порцию ярких впечатлений об экзотической Японии, жители которой ощущают на себе обратную сторону технологического развития.

Дмитрий Комаров узнает, как японцы спасаются от одиночества. По статистике, около половины из них не имеют "второй половинки". В стране восходящего солнца, телеведущего поразило количество одиноких женщин, которые находят утешение в компании мужчин за деньги, и мужчин, которые влюбляются в кукол и женятся на виртуальных компьютерных невестах.

"Тенденция очень страшна. Любовь переносится в виртуальный мир, и очень многие молодые люди отказываются от реальных отношений и не создают семьи, — отметил Дмитрий Комаров. — Как же прекрасно, что в нашей стране не нужно платить за простое человеческое общение".

Интересно, что во время экспедиции в Японию телеведущий и первый холостяк Украины почувствовал себя в роли жениха. Кто стал невестой Дмитрия на японском свадьбе, телезрители узнают уже сегодня вечером.

Кроме того, в новом выпуске самого интригующего сезона "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров узнает секрет невероятной популярности мультфильмов аниме в США и станет героем одного из них.

Мультфильм аниме о путешествиях Дмитрия Комарова в Японии создал на заказ один из крупнейших продакшенов страны. Производство небольшой серии заняло более двух месяцев, а над рисунками, которые создавались вручную, работала команда из 50 профессионалов.

"Первое ощущение по приезду в Японию, будто ты попал в другую реальность и стал героем какого-то фантастического фильма или мультфильма. Люди здесь просто помешаны на аниме и комиксах. Подобные мультфильмы, как этот, о "Мире наизнанку", в Японии намного популярнее голливудских блокбастеров", — признается Дмитрий.

Напомним, Дмитрий Комаров показал брата и сестру.