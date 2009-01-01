В шестом прямом эфире участники "Танців з зірками" обменяются партнерами

Схема шоу результатов до сих пор держится в тайне.

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится шестой прямой эфир легендарного обновленного проекта "Танці з зірками"

В рамках шестого выпуска звездных участников проекта ждет настоящее испытание, с которым смогут справиться только сильнейшие.

Так, в следующее воскресенье Наталья Могилевская, Ахтем Сеитаблаев, Надя Дорофеева, Дмитрий Комаров, Юрий Ткач и Сергей Бабкин на одну неделю обменяются партнерами и уже через несколько дней выйдут на главный паркет страны с танцорами, которые составляли пары их конкурентам в шоу. Как отреагируют участники на неожиданные изменения, и какими будут новые пары станет известно только во время прямого эфира "Танців з зірками" в это воскресенье.

Отметим, что схема шоу результатов до сих пор держится в тайне: с каким из своих партнеров одна из звезд покинет проект — неизвестно.

Тем временем, Алена Шоптенко, Александра Кучеренко, Евгений Жук, Игорь Кузьменко, Илона Гвоздева и Снежана Бабкина уже начали тренировки и не скрывают своих переживаний: "Следующий эфир будет очень неожиданными. Не только для зрителей, но и для меня", — написала партнерша Дмитрия Комарова Александра Кучеренко в своих социальных сетях.

"Мы много с чем справились: с бесконечными репетициями, недосыпом, травмами, эмоциями. Но то, через что нам придется пройти в следующем эфире, честно говоря, сильно выбивает из колеи. Но мы сможем и с этим справиться", — подписала фотографию в социальных сетях Алена Шоптенко.

Напомним, что на прошлой неделе по результатам суммы баллов судейской тройки Влада Ямы, Екатерины Кухар, Monatik и зрителей наименьшее количество баллов получила пара Камалии и Дмитрий Жук и покинула проект.

Напомним, Камалия прокомментировала уход из проекта "Танці з зірками".