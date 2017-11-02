В США старший сын Майкла Джексона на мотоцикле попал в ДТП

Авария произошла в четверг в Лос-Анджелесе.

Принц Майкл Джексон I Скриншот видео с instagram.com/princejackson

В четверг, 2 ноября, в американском Лос-Анджелесе старший сын американского певца— Принц Майкл Джексон I — на своем мотоцикле столкнулся с легковым автомобилем, его доставили в больницу с повреждением колена и многочисленными царапинами.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на Sky News.

Издание уточнило, что авария случилась по дорогое в Университет Лойола Мэримаунт, в котором учится парень, из-за дождя.

Дорожное покрытие было скользким, пилот не справился с управлением и врезался и авто. После случившегося пострадавший поделиться со своими подписчиками в Instagram фотографией из скорой помощи. Вскоре из больницы его выписали.

A post shared by Prince Jackson (@princejackson) on Nov 2, 2017 at 7:20am PDT

Напомним, в конце октября в Беларуси на границе между Гомельской и Могилевской областями попал в ДТП солист группы "Песняры" Андрей Еронин. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: instagram.com/princejackson