В США старший сын Майкла Джексона на мотоцикле попал в ДТП

Авария произошла в четверг в Лос-Анджелесе.
Об этом пишет ТСН, ссылаясь на Sky News.
Издание уточнило, что авария случилась по дорогое в Университет Лойола Мэримаунт, в котором учится парень, из-за дождя.
Дорожное покрытие было скользким, пилот не справился с управлением и врезался и авто. После случившегося пострадавший поделиться со своими подписчиками в Instagram фотографией из скорой помощи. Вскоре из больницы его выписали.
Напомним, в конце октября в Беларуси на границе между Гомельской и Могилевской областями попал в ДТП солист группы "Песняры" Андрей Еронин. Узнать больше об инциденте можно здесь.