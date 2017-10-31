Виктория Боня рассекретила роман с футболистом — СМИ

Вика нарядилась в форму футбольного игрока "Манчестер Юнайтед".

Виктория Боня Instagram

Но периодически в блоге звезды появлялись фотографии с роскошными букетами, что давало понимание — у Вики явно есть щедрый поклонник, пишет paparazzi.

В это же время в СМИ все чаще стали появлялись слухи о романе Бони с футболистом команды "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни.

Но сама знаменитость никак не комментировала эти домысли фанатов и журналистов.

А на днях Виктория разместила новые фото в Instagram, которые были сделаны во время празднования Хэллоуина. Праздник она отгуляла на Мальдивах. Вика нарядилась в форму футбольного игрока "Манчестер Юнайтед".

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Окт 31 2017 в 1:45 PDT

Поклонники уверены, что таким образом Виктория все-таки подтвердила свой роман с новым бойфрендом.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Окт 31 2017 в 1:17 PDT

Напомним, 74-летний Мик Джаггер закрутил роман с 22-летней.