Виктория и Дэвид Бекхэм сыграли свадьбу

Футболист сообщил, что он с женой дали повторные клятвы.
Об этом пишет etonline.com.
Дэвид Бекхэм во время интервью на Radio 4 рассказал о трудностях в браке. По его словам, главным секретом семейного счастья являются любовь, понимание и способность идти на компромиссы и прощать друг другу ошибки и измены. Дэвид поведал, что Виктория смогла его простить после измен.
Также футболист сообщил, что он с женой дали повторные клятвы, но в отличие от первой свадьбы, вторая была скромней.
"Мы устроили небольшую вечеринку, на которой присутствовало всего шесть человек. Это нельзя сравнить с тем пиром, который был в 1999 году. Тогда мы сидели на тронах с коронами на головах. А у меня еще был фиолетовый цилиндр. Не знаю, о чем мы только думали", — поделился Дэвид.
Напомним, Виктория Бекхэм хочет судиться с экс-солистками группы Spice Girls.