Виктория и Дэвид Бекхэм сыграли свадьбу

Футболист сообщил, что он с женой дали повторные клятвы.

Виктория и Дэвид Бекхэм Instagram

Одна из самых крепких звездных пар — Виктория и Дэвид Бекхэмы — после 17 лет супружеской жизни, повторно сыграли свадьбу и дали клятвы.

Об этом пишет etonline.com.

Дэвид Бекхэм во время интервью на Radio 4 рассказал о трудностях в браке. По его словам, главным секретом семейного счастья являются любовь, понимание и способность идти на компромиссы и прощать друг другу ошибки и измены. Дэвид поведал, что Виктория смогла его простить после измен.

Также футболист сообщил, что он с женой дали повторные клятвы, но в отличие от первой свадьбы, вторая была скромней.

"Мы устроили небольшую вечеринку, на которой присутствовало всего шесть человек. Это нельзя сравнить с тем пиром, который был в 1999 году. Тогда мы сидели на тронах с коронами на головах. А у меня еще был фиолетовый цилиндр. Не знаю, о чем мы только думали", — поделился Дэвид.

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Напомним, Виктория Бекхэм хочет судиться с экс-солистками группы Spice Girls.