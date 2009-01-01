Виталий Козловский представил песню для "Евровидения"

Свои силы на "Евровидении" Козловский испытает во второй раз.

Виталий Козловский instagram.com/vkozlovskiy

Певец Виталий Козловский последним из участников третьего полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2017" презентовал конкурсную песню.

Об этом пишет kp.ua.

Композиция называется "I'm your light" ("Я твой свет"). Она не была написана специально для конкурса, однако именно с ее появлением в репертуаре у певца возникло желание подать заявку на Нацотбор.

"Во время выступления в прямом эфире я хочу отбросить в себе сомнения и волнение — чтоб прожить на сцене свою песню, и, почувствовав каждую ноту, передать каждое слово. Я пою свою жизнь", — говорит Козловский.

Свои силы на "Евровидении" Козловский испытает во второй раз. В 2010 году он принимал участие в Нацотборе с песней "I L@ve?", однако тогда честь представлять Украину досталась певице Alyosha. Она заняла лишь 17 место.

Напомним, Виталий Козловский рассказал о планах на день Валентина.