Сегодня, 12:58 RSS

"Во все тяжкие". Пугачева в клипе стала рок-звездой и снималась с трансвеститами: фото

Сегодня, 11:09
Пугачева клип 2 < >
< >
1 / 3 (instagram.com/allapugacheva_prima/)

По всей видимости, Максим Галкин укротить неистовство и страсть к экспериментами своей супруги не в состоянии

Легендарная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева приняла участие в съемках музыкального видеоклипа своего стилиста Алишера, в котором предстала в неожиданной образе и с эксцентричными партнерами.

Пугачеву облачили в "молодежную" футболку и кожаную куртку типа "косуха", а также сделали прическу в стиле 1980-х, сообщает портал StarHit.

Кроме того, как стало известно из фото в соцсети Instagram, в клипе певица снималась в компании группы актеров-трансвеститов – громадного роста и веса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в соцсетях сообщили о фейковой смерти Пугачевой.

 

 

 

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Алла Пугачева, клип, трансвеститы, Instagram
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться