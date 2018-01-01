"Во все тяжкие". Пугачева в клипе стала рок-звездой и снималась с трансвеститами: фото

По всей видимости, Максим Галкин укротить неистовство и страсть к экспериментами своей супруги не в состоянии

Легендарная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева приняла участие в съемках музыкального видеоклипа своего стилиста Алишера, в котором предстала в неожиданной образе и с эксцентричными партнерами.

Пугачеву облачили в "молодежную" футболку и кожаную куртку типа "косуха", а также сделали прическу в стиле 1980-х, сообщает портал StarHit.

Кроме того, как стало известно из фото в соцсети Instagram, в клипе певица снималась в компании группы актеров-трансвеститов – громадного роста и веса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в соцсетях сообщили о фейковой смерти Пугачевой.

Читайте наши новости в Facebook