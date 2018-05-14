В Сети появился редкий кадр звездного семейства Аллы Пугачевой: фото

На днях младшему сыну Кристины Орбакайте Дени Байсарову исполнилось 20 лет. По случаю юбилея внука легенда советской эстрады Алла Пугачева собрала семью в своем замке в деревне Грязь, где живет с мужем Максимом Галкиным и детьми.

"Любимые", - подписала в Instagram редкое фото дочь певицы Кристина Орбакайте.

Помимо именинника, в гости к Пугачевой также приехала ее младшая внучка, 6-летняя Клавдия Земцова. Поклонники тепло восприняли снимок, и отметили, что семья в таком составе редко собирается вместе.

Чаще видится со знаменитой бабушкой старший внук Никита Пресняков, который находится в Москве. Клавдия живет с родителями в США, а Дени получает высшее образование в Лондоне, поэтому их сфотографировать вместе с Пугачевой удается нечасто.

"Фото класс! Все супер! Алла Борисовна особенно хороша! Стильная женщина!", "Какой же красавчик сынок", "Милашки Все! Очень приятно наблюдать за вашим счастьем", "Какие все дети красивые, чудесные! Ну понятно, если мамы и папы все красавчики!", "Счастливая бабушка", "Очень душевное фото", прокомментировали подписчики блога снимок звездного семейства.

Напомним, у Аллы Пугачевой трое внуков: Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клава Земцова от дочери Кристины Орбакайте.

Как ранее сообщалось, фанаты известной российской певицы Аллы Пугачевой опубликовали архивное фото звезды. На снимке, который опубликован на фан-странице Примадонны, она запечатлена в розовом свитере поверх белой рубашки с огромной копной рыжих волос и челкой.