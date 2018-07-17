Заработал больше 200 миллионов долларов за год: стало известно, кто стал самым богатым актером в мире

Издание Forbes опубликовало список самых богатых знаменитостей.

За год Клуни заработал 239 миллионов долларов Reuters

Американский актер Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером за 2018 год.

Журнал Forbes подсчитал, сколько знаменитость заработал за период с июня 2017 года до июня 2018. Как оказалось, благодаря продаже своей компании по производству текилы, Клуни разбогател до 239 миллионов долларов (сумма до вычета налогов).

Таким образом, он попал на второе место в рейтинге самых богатых знаменитостей.

Первую строчку занял боксер Флойд Мейвезер, который благодаря последнему бою заработал 285 миллионов долларов.

Третье место, по подсчетам издания, занимает модель Кайли Дженнер – благодаря компании Kylie Cosmetics она заработала 166,5 миллионов долларов.

Также в первую десятку списка Forbes вошли футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду и музыкант Эд Ширан.

Ранее популярный журнал назвал лучшую песню века.

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