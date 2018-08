Популярный журнал назвал лучшую песню века

Американский журнал Rolling Stone назвал лучшую песню XXI века. Издание составило список из 100 лучших песен столетия, и на первом месте оказалась популярная американская певица Бейонсе с песней "Crazy in Love", которую она записала в 2003 году при участии ее мужа, рэпера Джей-Зи.

Ранее песня выиграла "Лучшую R&B Песню" и "Лучшее рэп/песенное совместное исполнение" на 46th Grammy Awards. "Crazy in Love" занял 118 место среди величайших песен за все времена в списке Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен

Второе место заняла британская певица M.I.A с треком "Paper Planes".

В тройку лидеров вошла и американская рок-группа The White Stripes с хитом "Seven Nation Army".

На 4 место попал дуэт американских рэперов Андре Бенджамина и Энтвана Паттона, популяризировавший атлантскую школу хип-хопа OutKast с песней "Hey Ya!".

Пятерку лидеров замыкает рэпер Джей-Зи с композицией "99 Problems".

В первую двадцатку вошли такие хиты, как "Runaway" Канье Уэста, "Rolling in the deep" Адель, "Work It" Мисси Эллиотт, "Alright" Кендрика Ламара, "Toxic" Бритни Спирс, "Crazy" дуэта Gnarls Barkley, "Rehab" Эми Уайнхаус и Blackstar Дэвида Боуи.

Последнюю, сотую строчку заняла песня пуэрто-риканского артист Дэдди Янки с песней "Gasolina".

Ранее была выбрана лучшая песня всех времен.