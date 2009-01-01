Насери уже готовятся встретить местные таксисты.

Сами Насери vchaspik.ua

Французский актер Сами Насери собрался в оккупированный Крым.

Об этом пишет kp.ru.

Скандальноизвестная звезда фильма "Такси" примет участие в кинофестивале под названием "Я люблю мир" в Ялте, судя по данным СМИ.

Насери уже готовятся встретить местные таксисты.

Деятельность Сама Насери в Крыму обещает быть весьма разнообразной. Помимо кинофестиваля, популярный актер собирается лично наградить крымских таксистов. А сама церемония награждения будет проводится 1 октября на плошади Ленина в Ялте.

Ранее "Главред" писал, что актер Сами Насери был задержан на набережной Круазет в Каннах. Тогда он предъявил правоохранителям водительское удостоверение украинского образца.

Напомним, ГПУ грозит тюрьмой немецкой группе Scooter за посещение оккупированного Крым.