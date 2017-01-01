Звезда шоу "Х-фактор" признался, что его домогались российские политики

Украинский певец рассказал журналистам кто ему предлагал "слетать на Сейшелы".

Александр Кривошапко рассказал об интимных предложениях, которые ему доводилось получать от известных российских деятелей культуры и политики.

"В украинском шоу-бизнесе меня не домогались. Но очень часто различные гомосексуалисты проявляли ко мне интерес. Но я по отношению к ним не агрессивен, принимаю их позицию, хотя не понимаю этого. Я абсолютно гетеросексуален", - рассказал в интервью "КП" в Украине" Кривошапко.

Певец добавил, что были поклонники, которые активно навязывались, например, "один из участников "Дом-2" полгода писал в соцсетях - просил встретиться. Также мне предлагали "артистическое сотрудничество" или "слетать на Сейшелы, посмотреть мир".

Но артистами и звездами шоу не ограничивался круг почитателей Кривошапко – исполнителя пытались домогаться очень серьезные политические деятели России.

"Они проявляли ко мне знаки внимания гомосексуального характера. Были разные случаи в моей жизни, и всегда они воспринимались мною с юмором. Но при всей своей бурной молодости я всегда был чистоплотен в плане отношений", - признался певец.

Однако, звезда шоу "Х-фактор" уверен, что уровень домогательств в шоу-бизнесе не такой высокий, как в театрах.

"Театральная сфера очень грязна. Такого количества наркоманов и алкоголиков, как в оперных театрах и балетах, и более разрушенных судеб я еще не видел. Ни один артист, пляшущий под поп-музыку в шоу-бизнесе, не сталкивался с тем, с чем сталкиваются артисты в операх. Я могу сказать, что такого засилья разврата, наркомании и алкоголизма, как в академических структурах, нет нигде", - отметил артист.

Ранее Александр Кривошапко поделился фотографиями подросшей дочери.