Боевая машина "Страж" и модифицированный БТР. "Укроборонпром" в Киеве покажет новые разработки

"Укроборонпром" на выставке "Оружие и Безопасность" представит более 150 образцов вооружения и военной техники.

На международной выставке "Оружие и Безопасность-2017", которая стартует 10 октября в Киеве, государственный концерн "Укроборонпром" продемонстрирует передовые достижения оборонно-промышленного комплекса Украины, а также подпишет стратегические договоры с международными партнерами.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы концерна.

Отмечается, что на выставке "Оружие и Безопасность", состоится премьерная демонстрация новой боевой машины "Страж", которая является результатом совместной работы Житомирского и Киевского бронетанковых заводов, вместе с ГАХК "Артем", входящих в состав ГК "Укроборонпром".

"Эта новейшая разработка предназначена для огневой поддержки танков на поле боя, обеспечения их защиты и уничтожения как воздушных, так и наземных целей — от расчетов противотанковых ракетных комплексов, до вражеской бронетехники и вертолетов", — говорится в сообщении.

Кроме того, впервые в Украине будет представлена новая модификация БТР-4МВ1.

"Специалисты "Харьковского конструкторского бюро имени Морозова", которое входит в состав "Укроборонпрома", значительно повысили броневую защиту машины. БТР-4МВ1 получил новую фронтальную часть и другие конструкционные изменения, которые направлены на повышение живучести и боевой эффективности машины", — отмечают в ведомстве.

Также на выставке "Оружие и Безопасность-2017" будет впервые публично продемонстрирован автоматический карабин M4 — WAC-47, который производится по лицензии от правительства США и является результатом реализации международного проекта.

В общей сложности, "Укроборонпром" на выставке "Оружие и Безопасность" представит более 150 образцов вооружения и военной техники, из которых несколько десятков — впервые в Украине.

Кроме того, в рамках выставки будут подписаны ключевые договоренности с международными партнерами, направленные на усиление взаимовыгодного сотрудничества в сфере оборонных технологий с ведущими корпорациями стран-членов НАТО.

Напомним, что международная специализированная выставка "Оружие и Безопасность-2017" пройдет 10-13 октября в Международном Выставочном Центре, который находится на Броварском проспекте, 15.

Следует отметить, что одновременно с "Оружием и Безопасностью", в столице США — Вашингтоне проходит глобальная международная выставка Association of the US Army (AUSA), на которой ГК "Укроборонпром" впервые представляет передовые разработки украинского оборонно-промышленного комплекса, которые уже доказали свою эффективность в реальных боях. Участие в этой выставке поможет Украине усилить позиции надежного и перспективного партнера на международном рынке вооружения.

