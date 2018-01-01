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Чат с писательницей Юлией Чернинькой

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Юлия Чернинька

Чат в "Главреде"

Юлия Чернинька
Юлия Чернинька
18 июня, в 11.00, на сайте "Главред" состоится чат с украинской писательницей Юлией Чернинькой.

Юлия в соавторстве с сестрой — Еленой Чернинькой — написала четыре романа и сборник поэзии. А совсем недавно писательница презентовала детскую приключенческую книгу в стиле фэнтези "Лицар Смарагдієвого ордену", которая вышла в издательстве "Саміт-книга". Это — первый роман Юлии Чернинькой в жанре детской литературы. В ближайших планах писательницы написать серию книг о приключениях Ярослава, обычного киевского мальчика, который оказывается в фантазийном мире, наполненном волшебства, древних крепостей, привидений и борьбы добра со злом.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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Теги:  
чат, Юлия Чернинька, писатель, литература, детские книги, культура, фэнтези
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