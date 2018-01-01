День Ильи-2018: почему нельзя купаться и как отмечают

"Главред" узнал о приметах и традициях праздника.

Когда день святого Ильи в 2018-м и как его отмечать. 1zoom.ru

Ильин день – праздник не только церковный. Издревле на Руси его любили отмечать всем честным народом.

Неудивительно, что с праздником Илья связано немало примет и традиций.

Какого числа Илья-пророк?

По новому стилю отмечают Ильин день 2 августа (по старому – 20 июля). А вот католики память Ильи-пророка почтили еще зимой: они отмечают этот праздник 16 февраля.

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Примечательно, что в языческие времена 2 августа славили Перуна – бога грома и воинской доблести. А после крещения Руси праздник "переписали" на Илью – покровителя дождей и молний в христианстве. К тому же пророк является покровителем десантников (то есть тех же воином).

Ильин день: почему нельзя купаться

В старину говорили: "Илья в воду пописал" – после чего, само собой, начинали обходить водоемы стороной. Иными словами, существовала традиция не купаться после дня Ильи – 2 августа.

Причин на то, если разобраться, было несколько:

действительно, с этого времени вода в открытых водоемах потихоньку начинает цвести и плохо пахнуть: купание в такой воде – не очень приятное занятие, да и для кожи неполезно;

считалось, что именно на Илью происходит смена сезонов – то есть Илья знаменовал приход осени, когда вода в водоемах становится холодной (тогда еще не было такой аномальной жары, как в нынешние годы);

в народе верили, что в праздник Ильи в реки и озера возвращается водяной, покинувший их на Ивана Купала, так что купающиеся снова рискуют стать добычей нечисти.

Отсюда такие народные пословицы и приметы:

до Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается;

с Ильина дня вода холодна.

В этот день вообще старались находиться подальше от воды, то есть не только не купались, но даже и не стирали.

Впрочем, есть поверья, советующие на Илью умываться дождевой водой – для красоты и здоровья.

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Ильин день: приметы

Есть и другие приметы на Илью:

кто на Илью попал под дождь – тот весь год здоров будет;

нельзя работать на Ильин день в поле — иначе пророк небесным огнем пожжет;

Илья жатву начинает, а лето заканчивает;

кто на Илью копны посчитает – тот все добро потеряет;

с Ильина дня ночь длинна: работник высыпается, а кони наедаются;

до Ильи поп дождя не умолит – после Ильи баба фартуком нагонит;

если на Илью дождь с громом – то голова будет болеть;

долгий и беспрерывный гром – к тяжести в груди;

до Ильи облака ходят по ветру, а с Ильи начинают ходить против ветра;

после Ильина дня в поле сива коня не увидишь – вот до чего ночи темны;

если пожар на Илью случится, то до воды в огонь молоко льют, чтобы не разошелся дальше.

Как отмечают Ильин день

В храмах в день святого Ильи совершают богослужения во имя пророка, а верующие приходят помолиться святому.

Святой Илья помогает преуспеть в любом деле, а также избавиться от болезней. Девушки же просят у него доброго мужа, а дачники и фермеры – дождя в засуху или, наоборот, прекращения затянувшихся осадков.

Из народных традиций стоит отметить совместные трапезы с гуляньями.

В этот день не принято выпускать из дому домашних животных, чтобы в них не вселилась нечистая сила.

Молитва пророку Илие

Во плоти Ангел, пророков основание, вторый Предтече пришествия Христова, Илия славный, свыше пославый Елисееви благодать недуги отгоняти и прокаженные очищати, тем же и почитающим его точит исцеления.

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