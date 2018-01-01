День Ильи-2018: почему нельзя купаться и как отмечают

"Главред" узнал о приметах и традициях праздника.
Неудивительно, что с праздником Илья связано немало примет и традиций.
Какого числа Илья-пророк?
По новому стилю отмечают Ильин день 2 августа (по старому – 20 июля). А вот католики память Ильи-пророка почтили еще зимой: они отмечают этот праздник 16 февраля.
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Примечательно, что в языческие времена 2 августа славили Перуна – бога грома и воинской доблести. А после крещения Руси праздник "переписали" на Илью – покровителя дождей и молний в христианстве. К тому же пророк является покровителем десантников (то есть тех же воином).
Ильин день: почему нельзя купаться
В старину говорили: "Илья в воду пописал" – после чего, само собой, начинали обходить водоемы стороной. Иными словами, существовала традиция не купаться после дня Ильи – 2 августа.
Причин на то, если разобраться, было несколько:
Отсюда такие народные пословицы и приметы:
В этот день вообще старались находиться подальше от воды, то есть не только не купались, но даже и не стирали.
Впрочем, есть поверья, советующие на Илью умываться дождевой водой – для красоты и здоровья.
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Ильин день: приметы
Есть и другие приметы на Илью:
Как отмечают Ильин день
В храмах в день святого Ильи совершают богослужения во имя пророка, а верующие приходят помолиться святому.
Святой Илья помогает преуспеть в любом деле, а также избавиться от болезней. Девушки же просят у него доброго мужа, а дачники и фермеры – дождя в засуху или, наоборот, прекращения затянувшихся осадков.
Из народных традиций стоит отметить совместные трапезы с гуляньями.
В этот день не принято выпускать из дому домашних животных, чтобы в них не вселилась нечистая сила.
Молитва пророку Илие
Во плоти Ангел, пророков основание, вторый Предтече пришествия Христова, Илия славный, свыше пославый Елисееви благодать недуги отгоняти и прокаженные очищати, тем же и почитающим его точит исцеления.
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