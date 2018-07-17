День Ильи-2018: почему нельзя купаться и как отмечают

"Главред" узнал о приметах и традициях праздника.
Ильин день – праздник не только церковный. Издревле на Руси его любили отмечать всем честным народом.
Неудивительно, что с праздником Илья связано немало примет и традиций.
Какого числа Илья-пророк?
По новому стилю отмечают Ильин день 2 августа (по старому – 20 июля). А вот католики память Ильи-пророка почтили еще зимой: они отмечают этот праздник 16 февраля.
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Примечательно, что в языческие времена 2 августа славили Перуна – бога грома и воинской доблести. А после крещения Руси праздник "переписали" на Илью – покровителя дождей и молний в христианстве. К тому же пророк является покровителем десантников (то есть тех же воином).
Ильин день: почему нельзя купаться
В старину говорили: "Илья в воду пописал" – после чего, само собой, начинали обходить водоемы стороной. Иными словами, существовала традиция не купаться после дня Ильи – 2 августа.
Причин на то, если разобраться, было несколько:
- действительно, с этого времени вода в открытых водоемах потихоньку начинает цвести и плохо пахнуть: купание в такой воде – не очень приятное занятие, да и для кожи неполезно;
- считалось, что именно на Илью происходит смена сезонов – то есть Илья знаменовал приход осени, когда вода в водоемах становится холодной (тогда еще не было такой аномальной жары, как в нынешние годы);
- в народе верили, что в праздник Ильи в реки и озера возвращается водяной, покинувший их на Ивана Купала, так что купающиеся снова рискуют стать добычей нечисти.
Отсюда такие народные пословицы и приметы:
- до Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается;
- с Ильина дня вода холодна.
В этот день вообще старались находиться подальше от воды, то есть не только не купались, но даже и не стирали.
Впрочем, есть поверья, советующие на Илью умываться дождевой водой – для красоты и здоровья.
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Ильин день: приметы
Есть и другие приметы на Илью:
- кто на Илью попал под дождь – тот весь год здоров будет;
- нельзя работать на Ильин день в поле — иначе пророк небесным огнем пожжет;
- Илья жатву начинает, а лето заканчивает;
- кто на Илью копны посчитает – тот все добро потеряет;
- с Ильина дня ночь длинна: работник высыпается, а кони наедаются;
- до Ильи поп дождя не умолит – после Ильи баба фартуком нагонит;
- если на Илью дождь с громом – то голова будет болеть;
- долгий и беспрерывный гром – к тяжести в груди;
- до Ильи облака ходят по ветру, а с Ильи начинают ходить против ветра;
- после Ильина дня в поле сива коня не увидишь – вот до чего ночи темны;
- если пожар на Илью случится, то до воды в огонь молоко льют, чтобы не разошелся дальше.
Как отмечают Ильин день
В храмах в день святого Ильи совершают богослужения во имя пророка, а верующие приходят помолиться святому.
Святой Илья помогает преуспеть в любом деле, а также избавиться от болезней. Девушки же просят у него доброго мужа, а дачники и фермеры – дождя в засуху или, наоборот, прекращения затянувшихся осадков.
Из народных традиций стоит отметить совместные трапезы с гуляньями.
В этот день не принято выпускать из дому домашних животных, чтобы в них не вселилась нечистая сила.
Молитва пророку Илие
Во плоти Ангел, пророков основание, вторый Предтече пришествия Христова, Илия славный, свыше пославый Елисееви благодать недуги отгоняти и прокаженные очищати, тем же и почитающим его точит исцеления.