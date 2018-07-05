Ритуалы на Ивана Купала-2018: что нужно делать и что нельзя

5 июля 2018, 07:07

"Главред" выяснил, как отмечают праздник Ивана Купала в Украине.

Как отмечают праздник Ивана Купала.

До ночи Ивана Купала остались считанные дни.

"Главред" выяснил, как отмечают праздник Ивана Купала в Украине.

Когда Ивана Купала в Украине

Ночь Ивана Купала-2018 отмечается в ночь с 6 июля на 7 июля – как и во все остальные года. В этом году прыгать через костры и искать цветок папоротника все желающие будут с пятницы на субботу.

Что делали на Ивана Купала: ритуалы и традиции 

С этим праздником связано немало обрядов и традиций. Вот главные из них.

Иван Купала: прыжки через костёр

В первую очередь на Ивана Купала принято прыгать через костер: наши предки верили, что всего один такой прыжок излечивает от сглаза и болезней, а заодно делает человека счастливее и удачливее. А девушки так "добывали" себе красоту. Если же через костер прыгала пара и им удавалось не разжать в прыжке рук, то считалось, что отныне влюбленные будут неразлучны.

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Также магические свойства приписывались в этот день любой воде, вплоть до росы. Считалось, что на восходе солнца стоит обязательно умыться или даже искупаться в реке – чтобы очистить и вылечить тело.

А утренней росой окропляли стену, углы и полы, а также кровать в доме, если хотели избавиться от пауков, тараканов и других насекомых.

Легенда о папоротнике на Ивана Купала

И, конечно же, в эту ночь искали цветок папоротника: в старину верили, что нашедшего чудо-цветок ждут сокровища и исполнение любых желаний.

По легенде, распускается папоротник лишь раз в году – аккурат на Ивана Купала. Цветет он всего несколько мгновений – ярко-огненным цветком. Те, кому посчастливилось найти цветок, после полуночи бегали по росистой траве голяка и купались в реке, чтобы получить от земли плодовитость.

Приметы на Ивана Купала для незамужних

Девушки плели венки на Ивана Купала, а также делали букеты или обереги из полевых цветов и трав: считалось, что те в Иванову ночь приобретают магическую силу. Их не только носили всю ночь, а также сушили, чтобы использовать потом в лечении и привлечении удачи.

Особый обряд на Ивана Купала для девушек – гадание на венках в эту ночь. Самолично сплетенные венки с зажженными лучинами пускали по реке:

  • если венок уплывет дальше всех, его обладательница до следующего праздника будет счастливее всех;
  • дольше всех горящая лучина предвещала долгую жизнь;
  • если венок тонул – значит, на свадьбу в этом году рассчитывать не стоит.

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Ивана Купала: что нельзя делать

Согласно легендам и народным поверьям, на Ивана Купала нельзя:

  • спать: наши предки верили, что в ночь Ивана Купала просыпается вся нечисть, поэтому следует быть настороже, а не дрыхнуть до утра;
  • на праздник Ивана Купала не принято занимать, а также что-либо отдавать или продавать – иначе можно накликать бедность на всю семью;
  • ни в коем случае не подбирать на дороге деньги или дорогое украшение – по легенде, таким образом заманивает в свои сети доверчивый народ перелесник (мифическое существо, которое принимает облик любимого человека);
  • бить корову палкой на Ивана Купала: гуцулы верили, что в этом случае у той вымя высохнет.

Напомним, до 12 июля у православных продолжается Петров пост-2018. "Главред" уже писал, что можно есть и что нельзя делать в этот период.

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