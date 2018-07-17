Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе

До Дня независимости Украины-2018 еще больше месяца. Но всегда приятно знать заранее, сколько и как ты будешь отдыхать.

Так, благодаря Дню независимости украинцев ждут "долгие выходные" в конце августа-2018.

День независимости Украины: дата

В начале этого года Кабмин утвердил перенос пяти рабочих дней в 2018 году, законодательно закрепив празднование Дня независимости.

День независимости Украина традиционно отмечает 24 августа. В 2018 году праздник выпал на последний рабочий день – пятницу.

Так что отдыхать украинцы в честь независимости своей страны будут три дня подряд – с 24 по 26 августа включительно.

Накануне, 23 августа, Украина отметит День Государственного флага. Дополнительного выходного он не предусматривает – в этот день просто торжественно поднимут украинские флаги по всей территории страны.

Всего же в августе будет официально 22 рабочих дня и 9 выходных.

День независимости Украины: история праздника

День независимости Украины впервые отметили в 1991 году. Причем отмечали праздник не 24 августа, а 16 июля— в годовщину принятия Радой УССР Декларации о госсуверенитете Украины.

На 24 августа праздник сдвинули чуть позже. Дату выбрали в честь принятия опять-таки Радой УССР Акта провозглашения независимости Украины.

Окончательно история Украины изменилась после всеукраинского референдума о независимости 1 декабря 1991 года.

День независимости Украины-2018: как празднуем

Главной традицией празднования Дня независимости Украины является проведение военного парада.

В 2018 году в Киеве в параде в честь 27-летия независимости страны участие впервые примут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники отечественного – украинского – производства.

"На военном параде в честь Дня Независимости Украины мы впервые увидим практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали только избранные", – сообщил на своей странице в Facebook военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.

Напомним, в Украине законодательно утвердили новый праздник. Порошенко отметил, что это не перенос праздничного дня с 4 августа на 4 июля, а создание нового.