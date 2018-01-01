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Это нужно видеть: украинец весело троллит снимки звезд и блогеров

Сегодня, 17:33
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1 / 9 Надя Дорофеева (instagram.com/prosto_doyle)

Парень делает смешные коллажи.

Комик из Ивано-Франковска, которого в Instagram можно найти по нику prosto_doyle, создает смешные коллажи на украинских звезд и блогеров.

На своей странице в соцсети он создает коллажи из двух фото: слева он обычно ставит снимок звезды, а справа – свою пародию на фото.

Реквизиты, которые есть на снимках артистов, он обычно заменяет на забавные, либо абсурдные вещи: например, на фото с Владом Ямой он вместо шарфа накрутил на шею туалетную бумагу, или как на фото с Тиной Кароль он сымитировал грудь волосатыми коленками.

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Теги:  
блогер, пародия, Сергей Притула, Надя Дорофеева, Регина Тодоренко
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