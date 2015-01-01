ФСБ устроила в Луганске "облаву" на недовольных действиями российских агрессоров

В Луганске неизвестные развешивали на зданиях листовки с призывами к борьбе с российским агрессором.

ФСБ РФ прибыло на Донбасс для зачистки боевиков, иллюстрация. direct-press.ru

Сотрудники ФСБ России и так называемое МВД " Луганской народной республики " (ЛНР) провели оперативные мероприятия по задержанию лиц, которые выражали недовольство деятельностью российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны на своей странице в Facebook.

"1 января т.г. сотрудниками ФСБ РФ совместно с так. наз. "МВД ЛНР" проведены оперативные мероприятия по задержанию лиц, которые выражали недовольство деятельностью российских оккупационных войск и развешивали на зданиях в н.п. Луганск листовки с призывами к борьбе с агрессором", — говорится в сообщении.

Ранее в ГУР сообщали, что российским военным на оккупированном Донбассе командование запретило во время новогодних и Рождественских праздников выходить за пределы воинских частей в военной форме одежды дабы избежать случаев самосуда над ними со стороны мирных жителей.

фото: direct-press.ru