Ходаковский объяснил, почему Украина не устроит "резню" на освобожденном Донбассе

Конечно, лидеров, так сказать, мнения, лидеров сопротивления они локализуют, заявил экс-главарь "Востока".

Украинские военные на Донбассе Reuters

По мнению экс-главаря "Востока" Александра Ходаковского , заявления сепаратистов о том, что Украина при возвращении контроля над ОРДЛО устроит "геноцид" тех, кто поддерживал "республики", являются "сказками для идиотов".

Отрывок из заявления Ходаковского выложил на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer‏.

"Конечно, лидеров, так сказать, мнения, лидеров сопротивления они локализуют. Они даже постараются всех не убивать, чтобы было побольше показательных процессов. Не будет здесь никакой резни. Наоборот, постараются как можно больше взять живьем и потом этих людей судить, и может быть потом с барского плеча миловать, показывая свое благородство", — отметил Александр Ходаковский.

#Ходаковский: геноцид и резня - это сказки для идиотов pic.twitter.com/rA9hwYPshg — Necro Mancer (@666_mancer) November 8, 2017

Напомним, ранее Ходаковский заявил, что главарь "ДНР" Александр Захарченко "окружил себя криминалом".

Видео: @666_mancer.