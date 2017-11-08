Ходаковский объяснил, почему Украина не устроит "резню" на освобожденном Донбассе

Конечно, лидеров, так сказать, мнения, лидеров сопротивления они локализуют, заявил экс-главарь "Востока".
По мнению экс-главаря "Востока" Александра Ходаковского, заявления сепаратистов о том, что Украина при возвращении контроля над ОРДЛО устроит "геноцид" тех, кто поддерживал "республики", являются "сказками для идиотов".
Отрывок из заявления Ходаковского выложил на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.
"Конечно, лидеров, так сказать, мнения, лидеров сопротивления они локализуют. Они даже постараются всех не убивать, чтобы было побольше показательных процессов. Не будет здесь никакой резни. Наоборот, постараются как можно больше взять живьем и потом этих людей судить, и может быть потом с барского плеча миловать, показывая свое благородство", — отметил Александр Ходаковский.
#Ходаковский: геноцид и резня - это сказки для идиотов pic.twitter.com/rA9hwYPshg— Necro Mancer (@666_mancer) November 8, 2017
Напомним, ранее Ходаковский заявил, что главарь "ДНР" Александр Захарченко "окружил себя криминалом".
Видео: @666_mancer.