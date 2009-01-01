Истории бойцов АТО. Сильные и молодые сердца, которые хватаются за жизнь

Еще молодая, но уже с ввалившимися глазами, женщина говорила: "У него вряд ли получится жить".

Когда-то я любила шумно. И это было совсем недавно. Было хорошо. И сейчас хорошо. Вдыхая в тишине запах липы и масел, посматривая на температуру и время, высыпающееся в песочных часах, я отдыхаю. Даже говорить тяжело, настолько окружающая обстановка успокаивает. Потом поговорим, за чаем.

— Подлей на камни, пожалуйста. Пока стоишь.)

— Три?

— Три.

Завтра будет еще плавание. На рассвете. Два километра счастья.

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Пришлось несколько раз за время войны видеть, как жили по несколько часов или даже дней ребята, которые хватались за жизнь своими сильными и молодыми сердцами. Но было не суждено. Часто вспоминаю рюкзак с пятнами крови, совершенно неподъемный, в глиняной луганской пыли, который я отдавала молодой женщине с ввалившимися глазами. Маме. И ее слова: "У него вряд ли получится жить. Спасибо за вещи". И глаза другой мамы, и третьей, и четвертой. Моложе и старше, успешней и беднее. Они все были с вот этими глазами. Нечего сказать, нечем поддержать. Все уже произошло. "А ладонь, да, не разжимается. Вы говорите поставить? Да-да. Поставлю".

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Сейчас они налегке приезжают. Не нужно, применяя законы физики, закидывать тяжеленные броники, за которыми хозяева следили краем глаза даже в машине, как будто кто-то сможет прорваться без нашего ведома в багажник и совершить кражу. Не нужно заскакивать в ближайший "секонд" за спортивным костюмом, который просто обязан был натянуться на загипсованную раздробленную миной ногу, а заодно и на обрывки форменных штанов или куртки, в зависимости от ранения. Лохмотья без врачей снимать боялись. Мало ли чего. Они, опустив глаза, брали чистые трусы и носки, бритвы и шампуни. И бесконечно благодарили девочек-парикмахеров, которые, закончив совсем нелегкую смену в салоне, применяли, причем с любовью, свое мастерство, что называется, на ходу. Нам вместе было жарко и холодно, страшно и грустно. И весело было. Говорили обо всем, а может наоборот молчали. В зависимости от обстановки. Командиров ругали или хвалили, вспоминали дом, жен, детей, даже собак и кошек, которые успевали раз по пять привести потомство.

— Сын сказал, что у нас во дворе теперь живет десять котят. Ну что мне с ними делать? Говорит, меня ждут.

— Придется кормить.

— Придется. Жена сказала никак по-другому не получалось малого уговорить. Ему почему-то приснилось, что если котенка отдаст, то меня убьют. Собственно, так и вышло.

— А я портянки на ноги мотаю, не нужны носки.

— В госпитале тоже будете мотать?

— Не подумал. Давайте тогда.

— Рисунка нет у вас случайно? Детского. Мой совсем изорвался, я под каской носил.

— Есть, конечно.

— Мы можем остановиться купить телефон? Сгорел у меня.

— Друзья отдадут. Заедем на пять минут? Возьмем?

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— Нет повода для радости?

— Как это нет! Просто она, радость эта, тише стала.

— Не жалеешь?

— А что жалеть? Все своим чередом идет.

— В смысле?

— Ну вот синицу слышишь по утрам?

— Слышу, конечно!

— Красиво поет.

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P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0" и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.