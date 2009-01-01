Командиры боевиков взбунтовались против "старшего командования"

В разведке отметили, что командиры в ДНР и ЛНР игнорируют распоряжения старшего командования.

Обстрел позиций ВСУ боевиками, иллюстрация. radiosvoboda.org На оккупированной территории Донбасса командиры боевиков ДНР и ЛНР не выполняют приказы "высшего руководства" и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, объясняя свои действия "отсутствием связи" с передовыми подразделениями.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

"10 февраля осуществлялось огневое воздействие на силы АТО с позиций 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК ВС РФ минометными подразделениями, командиры которых игнорируют распоряжения старшего командования. Свои действия они объясняют "отсутствием связи" с передовыми подразделениями", — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что боевики отказываются выполнять приказы оккупантов и обстреливать жилые районы Луганщины