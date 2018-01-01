Красота с бородой. Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены

Только через неделю мужчина узнал, что недаром будущие тесть и теща так старательно скрывали от него лицо невесты.

Reuters

В Индии супруг подал в суд на развод, когда через н еделю после свадьбы вблизи увидел жену.

Соответствующее сообщение опубликовал местный портал Times of India. По информации журналистов, мужчина пожаловался судьям на то, что родители и прочие родственники супруги не дали внимательно рассмотреть невесту до свадьбы. Через неделю, когда он привел молодую жену домой, то обнаружил, что у нее растет борода и что говорит она хрипловатым басом.

Мужчина также объяснил судьям, что невесту для него выбрали родители. Когда же он пришел к ним с претензиями, то те объявили, что выбора у него нет и придется жить семейной жизнью с этой девушко.

Судьи тоже оказались суровы и справедливы, и заявление отчаявшегося мужчина о расторжении брака отклонили, поскольку "веских причин для развода нет".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Индии сотни людей забросали друг друга навозом.

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