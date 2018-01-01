"Ленива и нелюбопытна". В Израиле мужчина добился развода с женой-лентяйкой

Всего супруги пробыли в браке около пяти лет.

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В Израиле мужчине добился развода с женой - на том основании, что она отказывалась работать и вести домашнее хозяйство.

Как сообщает портал NEWSru Israel, раввинатский суд установил, что единственное, в чем женщина проявляла рвение - игры на мобильном телефоне.

По мнению представителей суда, "безделье приводит к скуке, а скука - к греху".

Кроме того, женщина периодически оскобрляла своего мужа. Согласно его заявлению, отношения дали трещину еще в те времени, когда супруги жили у родителей жены. Причем женщина вовсе не съезжать. Однако мужчина арендовал и настоял на переезде. Однако семейна жизнь все равно не задалась.





Напомним, ранее в Египате женщина подала на развод из-за отказа мужа купить шаурму.