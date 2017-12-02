В Сети набирает популярность "разводный" тренд, опубликованы фото

В Сети набирает популярность новый Instagram-тренд — селфи после развода.

В Instagram под хештегом #divorceselfie пары выкладывают фото законного и дружеское расторжение своего брака, со счастливыми лицами, пишет PureWow.

Снимок может быть сделан, когда вы подписываете документы, с сотрудником суда, за его пределами или в баре — после того, как дело сделано. Подходит все.

При этом считается, что #разведенноеселфи никак не значит слишком легкомысленное отношение к негативному событию.

Таким образом предлагается воспринимать развод как положительный выход из сложной ситуации.

По фотографиям видно, с каким настроением и в каких отношениях расстаются бывшие влюбленные.

Напомним, в Интернете появились откровенные снимки невесты принца Гарри.