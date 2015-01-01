Мощное вооружение, защита от "Иглы". В 2016 году для ВСУ отремонтировали более 20 ударных вертолетов

Ми-24ПУ1 оснащен передовой электроникой и новым двигателем.

Украинский вертолет Ми-24ПУ1 Укроборонпром

В 2016 году государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром" отремонтировало и модернизировало для украинской армии более двух десятков

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы концерна.

"Среди мощных воздушных машин — модернизация Ми-24ПУ1, оснащенного передовой электроникой, новыми двигателями, мощным вооружением, а также высокой степенью защиты, включающей современный комплекс защиты "Адрос". Этот комплекс сбивает с курса ракеты с тепловым наведением, благодаря чему воздушная машина защищена от переносных зенитно-ракетных комплексов типа "Игла" и Stinger, а также ракет "воздух-воздух" типа Р-60 и Р-73", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2016 году ГП "Киевский бронетанковый завод", входящее в состав госкорпорации "Укроборонпром", произвело для Вооруженных сил Украины более полусотни новых БТР-3.

Видео: Державний концерн "Укроборонпром".