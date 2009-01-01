Мотострелки ДНР занимаются мародерством: пытались вывезти награбленное на грузовике

Мотострелки ДНР ограбили квартиру и пытались вывезти награбленое на грузовике
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
"Несмотря на многочисленные меры контроля, которые проводятся командованием оккупационных войск, в частях и соединениях 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ", российские оккупанты продолжают заниматься мародерством на временно оккупированных территориях Донбасса — говорится в сообщении ГУР.
В рвзведке также отметили, что "военнослужащие одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК ограбили квартиру гражданских лиц, вывозя награбленное с помощью грузовика".
Ранее вразведке отмечали, что на Донбассе ФСБ поймала оккупантов на контрабанде оружия в Россию