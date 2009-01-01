Мотострелки ДНР занимаются мародерством: пытались вывезти награбленное на грузовике

Мотострелки ДНР ограбили квартиру и пытались вывезти награбленое на грузовике

Среди боевиков на оккупированной част Донбасса продолжаются случаи грубого нарушения воинской дисциплины, хищения военного имущества, преступлений против гражданского населения.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"Несмотря на многочисленные меры контроля, которые проводятся командованием оккупационных войск, в частях и соединениях 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ", российские оккупанты продолжают заниматься мародерством на временно оккупированных территориях Донбасса — говорится в сообщении ГУР.

В рвзведке также отметили, что "военнослужащие одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК ограбили квартиру гражданских лиц, вывозя награбленное с помощью грузовика".

Ранее вразведке отмечали, что на Донбассе ФСБ поймала оккупантов на контрабанде оружия в Россию