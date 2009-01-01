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Мотострелки ДНР занимаются мародерством: пытались вывезти награбленное на грузовике

Сегодня, 13:22

Мотострелки ДНР ограбили квартиру и пытались вывезти награбленое на грузовике 

Боевики, ЛНР, флаг, оружие, диверсант
lug-info.com
Среди боевиков на оккупированной част Донбасса продолжаются случаи грубого нарушения воинской дисциплины, хищения военного имущества, преступлений против гражданского населения.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"Несмотря на многочисленные меры контроля, которые проводятся командованием оккупационных войск, в частях и соединениях 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ", российские оккупанты продолжают заниматься мародерством на временно оккупированных территориях Донбасса — говорится в сообщении ГУР.

В рвзведке также отметили, что "военнослужащие одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК ограбили квартиру гражданских лиц, вывозя награбленное с помощью грузовика".

Ранее  вразведке отмечали, что на Донбассе ФСБ поймала оккупантов на контрабанде оружия в Россию 

Теги:  
ДНР, ЛНР, ГУР, разведка, оккупанты, мародерство, ограбление, кража, квартира
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