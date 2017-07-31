На Донбассе ФСБ поймала оккупантов на контрабанде оружия в Россию — разведка

Российская ФСБ расследует преступления, связанные с оборотом оружия на оккупированном Донбассе.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

В частности, расследуются хищения со складов Вооруженных сил РФ оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые, согласно документам, якобы были отправлены боевикам на Донбасс.

В свою очередь, командование оккупационных войск под контролем ФСБ начало принимать комплексные меры по выявлению и пресечению каналов контрабанды оружия и боеприпасов на территорию РФ, организованных российскими военнослужащими и представителями спецслужб.

Кроме того, в соединениях и частях боевиков начали работу специальные комиссии Вооруженных сил РФ, в состав которых включены сотрудники ФСБ. Комиссии выявили многочисленные нарушения в сфере учета и хранения оружия и боеприпасов, а также факты сокрытия неучтенного вооружения в подразделениях "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск), "11-го отдельного мотострелкового полка" (Донецк), "3-й отдельной мотострелковой бригады" (Горловка) "1-го армейского корпуса", а также "6-го отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка), "4-й" (Алчевск) и "7-й" (Брянка) "отдельных мотострелковых бригад 2-го армейского корпуса".

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе у наемников воруют паспорта граждан РФ.