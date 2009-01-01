Нарвался на спецназ. Подробности уничтожения "легендарного комбата" ЛНР

В районе Бахмутки боевики ЛНР несут большие потери, пишет Михаил Жирохов.

Байкер "Хирург" и комбат Владимир Цвях myrotvorets.center

Стали известны подробности, командира 3-го мотострелкового батальона 2-й отдельной бригады "народной милиции" ЛНР (банда "Хулиган").

О них военный эксперт Михаил Жирохов пишет в издании dsnews.ua.

В районе Донецкого и Желобка на Луганщине происходит медленное продвижение наших частей, которое сопровождается большими потерями "народной милиции" ЛНР. Бо́льшая часть погибших остается малоизвестными для СМИ, однако потери командного состава скрыть очень сложно, сообщает журналист.

25 мая в соцсетях засветили гибель "легендарного комбата" ЛНР Владимира Цвяха из Ровенек. Этот "командир" — ветеран афганской войны, при жизни был известен своим участием в боях за 31-й и 32-й блокпосты в районе Бахмутской трассы в качестве главаря террористической банды "Хулиган". И тем, что в многочисленных интервью обещал "дойти до Киева". Однако что-то не срослось, иронизирует военный эксперт.

"На сегодняшний день из разрозненных сведений можно сделать вывод, что Цвях вместе со своим "начальником разведки" во время рекогносцировки местности в районе села Обозное Славяносербского района Луганщины нарвался на группу нашего спецназа (по всей видимости, 8-го полка ССО, который активно действует на том направлении)", — подытожил Михаил Жирохов.

Напомним, двумя неделями ранее в районе промзоны Авдеевки Донецкой области был уничтожен "депутат" незаконного "народного совета" ДНР Виктор Сажин.

фото: myrotvorets.center