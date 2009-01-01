Не хватает "пушечного мяса". Российских наемников, воевавших на Донбассе, агитируют ехать в Сирию

ЧВК ведут активную агитационную деятельность среди военнослужащих соединений и частей Южного ВО ВС РФ.

Российских наемников агитируют ехать в Сирию uapress.info

Российских военных, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, агитируют ехать в Сирию

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

"Российские частные военные компании (ЧВК) ведут активную агитационную деятельность среди военнослужащих соединений и частей Южного ВО ВС РФ с целью набора персонала для выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики", — сказано в сообщении.

Отмечается, что основной целевой аудиторией рекрутинговой кампании являются военнослужащие, которые имеют опыт участия в боевых действиях против сил АТО. За счет указанной категории российские ЧВК пытаются решить вопрос комплектования подразделений охраны объектов инфраструктуры на территории Сирии с высоким риском террористической угрозы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии был уничтожен еще один российский наемник — житель российского города Тольятти Василий Юрлин.