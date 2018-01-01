"Нет интиму без согласия". В Швеции вступил в силу закон "о добровольном сексе"

В общем и целом, вступить в интимные отошения шведским парочкам стало гораздо сложнее.
Соответствующее сообщение было опубликовано новостным агентством "РИА Новости" со ссылкой на шведских полицейских.
"Закон вкратце означает, что, если секс не является добровольным, значит это незаконно", — заявили правоохранители.
Теперь в шведском законодательстве появились два новых вида нарушений с формулировками "изнасилование по неосторожности" и "половое принуждение по неосторожности", где слово "неосторожность" означает интимную связь без четкого и добровольного согласия. Максимальное наказание за данные нарушения — четыре года тюремного заключения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Западе разработали сервис для заключения согласия на секс.
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