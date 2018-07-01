"Нет интиму без согласия". В Швеции вступил в силу закон "о добровольном сексе"

В Швеции с воскресенья, 1 июля, вступил в силу закон о сексуальных преступлениях.

Соответствующее сообщение было опубликовано новостным агентством "РИА Новости" со ссылкой на шведских полицейских.

"Закон вкратце означает, что, если секс не является добровольным, значит это незаконно", — заявили правоохранители.

Теперь в шведском законодательстве появились два новых вида нарушений с формулировками "изнасилование по неосторожности" и "половое принуждение по неосторожности", где слово "неосторожность" означает интимную связь без четкого и добровольного согласия. Максимальное наказание за данные нарушения — четыре года тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Западе разработали сервис для заключения согласия на секс.