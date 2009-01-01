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Нововведение на дорогах. В Украине ограничат движение транспорта на "зебрах"

Сегодня, 09:58

Скорость перед "зебрами" будет 50 км. В 2018 году нововведения заработают на всех автодорогах.

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barometr.info
В Украине хотят снизить скорость автомобилей перед наземными переходами до 50 километров в час.

 Таким образом надеются снизить аварийность на украинских дорогах, пояснили в Укравтодоре

Международные эксперты признали, что в Украине один из самых высоких в мире уровень травмирования и смертей на трассах. И среди причин этого — высокая скорость транспорта.

В прошлом году на украинских дорогах погибло 4003 человека, пострадали более 31 600 человек. Совокупные годовые убытки от ДТП в Украине составляют около 40 миллиардов гривен.

Снижение скорости перед "зебрами" будет введено в Украине на международных дорогах до конца года.

В следующем году это будет на национальных и региональных трассах. 

Напомним, ранее сообщалось, что ГАИ ограничила скорость движения на двух важнейших трассах Украины.

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