Нововведение на дорогах. В Украине ограничат движение транспорта на "зебрах"

В Украине хотят снизить скорость автомобилей перед наземными переходами до 50 километров в час.

Таким образом надеются снизить аварийность на украинских дорогах, пояснили в Укравтодоре.

Международные эксперты признали, что в Украине один из самых высоких в мире уровень травмирования и смертей на трассах. И среди причин этого — высокая скорость транспорта.

В прошлом году на украинских дорогах погибло 4003 человека, пострадали более 31 600 человек. Совокупные годовые убытки от ДТП в Украине составляют около 40 миллиардов гривен.

Снижение скорости перед "зебрами" будет введено в Украине на международных дорогах до конца года.

В следующем году это будет на национальных и региональных трассах.

Напомним, ранее сообщалось, что ГАИ ограничила скорость движения на двух важнейших трассах Украины.